SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle HD! Derbi maçı bedava, şifresiz, kesintisiz canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in heyecanı, 28. hafta mücadelesiyle zirveye taşınıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki müthiş rekabet, futbol tutkunlarını nefes kesen bir maçın heyecanına davet ediyor. Fernando Santos'un liderliğindeki Beşiktaş, kendi sahasında rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmak ve şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 16:53 Güncelleme 03 Mart 2024, 16:55
Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle HD! Derbi maçı bedava, şifresiz, kesintisiz canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:

Maç Tarihi ve Saati: Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3 Mart 2024 Pazar günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.

MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçın Yayın Kanalı: Derbi heyecanını canlı olarak takip etmek isteyenler için maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem ve Yardımcıları: Mücadeleyi yönetecek hakem Halil Umut Meler olacak. Meler'e yardımcılık edecek isimler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak. Maçın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.

Muhtemel 11'ler: Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, KeremDemirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Maçı Canlı İzleme Linki: Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için beIN Sports'un resmi internet sitesi üzerinden yayını takip edebilirler.

Önemli Notlar:

  • Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl ile sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş'ta Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
  • Galatasaray'da Hakim Ziyech maçta forma giyemeyecekken, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor. Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da net yerel seçim mesajı: 31 Mart’ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
CANLI TAKİP | Gazze için ateşkes görüşmeleri Kahire’de başlıyor! Soykırımcı İsrail bir gecede 14 Filistinliyi öldürdü
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte muhtemel 11’ler
CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM’li Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra!
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...
CHP’li Mansur Yavaş’ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Ekrem İmamoğlu ve diğer adaylar için kimlerden oy isteyecek?
Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
SON DAKİKA