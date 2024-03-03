Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:

Maç Tarihi ve Saati: Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3 Mart 2024 Pazar günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç saat 19.00'da başlayacak. MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ