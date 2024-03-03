Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:
Maç Tarihi ve Saati: Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3 Mart 2024 Pazar günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.
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Maçın Yayın Kanalı: Derbi heyecanını canlı olarak takip etmek isteyenler için maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Hakem ve Yardımcıları: Mücadeleyi yönetecek hakem Halil Umut Meler olacak. Meler'e yardımcılık edecek isimler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak. Maçın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.
Muhtemel 11'ler: Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Rashica, Cenk, Semih
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, KeremDemirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Maçı Canlı İzleme Linki: Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için beIN Sports'un resmi internet sitesi üzerinden yayını takip edebilirler.
Önemli Notlar: