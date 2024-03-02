Usta yazarlar yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi: Galatasaray kazanırsa % 51 şampiyon





AKILLI OLAN ZAFERE UZANIR

Bugünkü Beşiktaş ile bugünkü Galatasaray arasındaki puan farkı bu kadar olmazdı. Galatasaray kupada Karagümrük'e elendi ama ligde ikisinin arasında bayağı bir puan farkı var. Derbilerde puan farkları önemli değildir. İspatı ise Cocu'lu Fenerbahçe'dir. O dönemki Fenerbahçe hiç bir derbiye kaybetmedi. Pazar günkü maç sonucunu kestirebileceğimiz bir maç değil. Belki Galatasaray kadro kalitesi açısından daha güçlü olabilir ama aklıyla oynayan kazanır. Her iki takımın da favori olduğu bir maç aslında. SERDAR SARIDAĞ