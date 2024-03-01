Ryan Kent’in flaş FIFA kararı! Dusan Tadic’in eşine Instagram’dan yazdığı iddia edilmişti! Fenerbehçe’de Icardi vakası...

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği İskoç futbolcu Ryan Kent, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadro listesinde yer almayarak sürpriz bir kararla gündeme geldi.

DUSAN TADIC'IN EŞİNE YAZDI İDDİASI! Ortaya atılan iddialara göre, Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında bir kriz yaşandığı belirtiliyor. İddialara göre, Kent'in, Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e Instagram üzerinden yazdığı bir mesaj, takım içinde gerilim yaratmış durumda.