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Ryan Kent'in flaş FIFA kararı! Dusan Tadic'in eşine Instagram'dan yazdığı iddia edilmişti! Fenerbehçe'de Icardi vakası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...Fenerbahçe'nin sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği oyuncu Ryan Kent, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadro listesinde yer almadı. Bu şok eden gelişmenin ardından, Twitter'da Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında bir kriz yaşandığı iddia edildi. İddialara göre, Ryan Kent'in Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e Instagram üzerinden yazdığı bir mesaj, olayların fitilini ateşledi.

Asena İlay Kılınçarslan Asena İlay Kılınçarslan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:35 Güncelleme 01 Mart 2024, 18:44
Ryan Kent’in flaş FIFA kararı! Dusan Tadic’in eşine Instagram’dan yazdığı iddia edilmişti! Fenerbehçe’de Icardi vakası...

Fenerbahçe transfer haberleri...Fenerbahçe'nin sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği İskoç futbolcu Ryan Kent, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadro listesinde yer almayarak sürpriz bir kararla gündeme geldi.

DUSAN TADIC'IN EŞİNE YAZDI İDDİASI!

Ortaya atılan iddialara göre, Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında bir kriz yaşandığı belirtiliyor. İddialara göre, Kent'in, Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e Instagram üzerinden yazdığı bir mesaj, takım içinde gerilim yaratmış durumda.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum için 'Fenerbahçe'de Icardi vakası' ve 'Bu yalanlara inanmayın' sakın gibi yorumlar yapıldı.

FIFAYA BAŞVURACAK MI?

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun sonunda Rangers'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak beklenen performansı sergileyemeyen ve sıkça forma şansı bulamayan Kent'in maaş ödemelerinin durdurulduğu iddia ediliyor.

Transfer döneminin son günlerinde Lazio'ya kiralık gitme anlaşması yapıldığı haberleri çıksa da, bu anlaşmanın son anda iptal edilmesiyle birlikte Ryan Kent'in Fenerbahçe'de kalma kararı aldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz gün oynanan Antalyaspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından Kent'in Fifa'ya başvuruda bulunma kararı, maaş ödemeleri konusundaki sorunları çözmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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