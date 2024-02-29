Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın çeyrek finalturundaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak. Konuk ekip ise sürpriz yapmanın peşinde.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Sergio, Tete, Kerem A.,Zaha, Barış Alper

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao.

Ligde oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

NASIL GELDİLER?

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.