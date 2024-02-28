SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor - Başakşehir | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak. Konuk ekip ise; Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi elemesinin ardından ikinci sürprizi yapmanın peşinde. Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 16:24 Güncelleme 28 Şubat 2024, 17:47
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak. Konuk ekip ise; Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi elemesinin ardından ikinci sürprizi yapmanın peşinde.

Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.

Başakşehir : Deniz, Kemen, Yağız, Opoku, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny.

YARI FİNALDE EŞLEŞME BELLİ!

Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Bu turda ise Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, rövanşlı olarak oynanacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, tek hedef olarak Türkiye Kupası'nı belirledi.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, tek hedef olarak Türkiye Kupası'nı belirledi.

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı.

Avcı'nın hedefi, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı da kazanmak.

Fırtınanın genç yıldızı Enis Destandan önemli açıklamalar: Bundesligada oynamak istiyorumFırtınanın genç yıldızı Enis Destandan önemli açıklamalar: Bundesligada oynamak istiyorum
Fırtınanın genç yıldızı Enis Destan'dan önemli açıklamalar: "Bundesliga'da oynamak istiyorum"

DOKUZ KEZ KAZANDI

Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ZTKya veda etti! İşte maçın özetiFenerbahçe ZTKya veda etti! İşte maçın özeti
Fenerbahçe ZTK'ya veda etti! İşte maçın özeti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da önemli açıklamalar: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz | FLAŞ UYARI
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Türk Telekom
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI İZLE
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu
Başkan Erdoğan’dan postmodern darbenin 27. yıl dönümünde net mesaj: Kimse 28 Şubat zihniyetini hortlatamaz
CHP’li ABB’de mobbing bitmiyor! Sistem çökünce faturayı personele kestiler: Ya imzalayın ya da kovulursunuz
CHP yandaşı TELE 1’de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine ’katıksız’ Cihan Kolivar: Oruç farz değil dedi hakaret etti
Postmodern darbe 28 Şubat’ın üzerinden 27 yıl geçti! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri: Evlerini polise göstereceğim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 7 saat süren yol 2 saat 45 dakikaya inecek
FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin davada yeni gelişme! CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum nasıl yapılacağını açıkladı: İstanbul’a 650 bin konut! Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Öğreteceğiz
ABD kuvvetleri Gazze’de mi savaşıyor? Havacı Aaron Bushnell kendini ateşe vermeden önce söyledi! Arkadaşı ortaya çıkardı: Çok gizli yetkilere sahipti
İşten ayrılana ve emekli olana kıdem hesabı! Hangi ödemeler tazminatı artırır? Ek ödemelere dikkat!
SON DAKİKA