Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş Kupa'da tur peşinde.

Siyah beyazlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Süper Lig ekiplerinden Konyaspor. Siyah beyazlılarda hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak. Konuk ekip ise kupada sürprize imza atmak için sahada.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Beşiktaş-Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih.

Konyaspor : Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus Mallı, Oğulcan, Muhammet.

Beşiktaş ligde evinde oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Göztepe ve EMS Yapı Sivasspor'u geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tüpraş Stadı'nda 20.45'te başlayacak ve tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ BURAYA NASIL GELDİ?

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

KONYASPOR'UN KUPA YOLU

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.