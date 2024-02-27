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Ankaragücü-Fenerbahçe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor.Kanarya'nın  çeyrek finaldeki rakibi Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak.Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ankaragücü-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 19:47 Güncelleme 27 Şubat 2024, 20:48
Ankaragücü-Fenerbahçe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ankaragücü-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

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KUPA MAÇINDA 3 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Geçtiğimiz hafta sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Joshua King, çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek. Avrupa ve ligde oynanacak kritik karşılaşmalar sebebiyle İsmail Kartal'ın Fred'i riske etmesi beklenmiyor. Ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumuna da teknik heyet maç saatinde karar verecek.

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KUPADA 16 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası tarihinde en zorlandığı rakiplerinden biri Ankaragücü. İki takım arasındaki 16 kupa mücadelesinin 8'ini Kanarya, 7'sini ise Başkent ekibi kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'un Sarı-Lacivertliler'i 23 gol atarken, Ankara'nın Sarı-Lacivertliler'i buna 22 golle karşılık verdi. Kupadaki 9 eşleşmenin 5'inde Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırırken, 4'ünde ise Ankaragücü, güçlü rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

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İKİ TURU RAHAT GEÇTİ

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16'da ise Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde ise son olarak Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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