Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Fatih Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliği geri almak.

Galatasaray-Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem D., Tete, Mertens, Kerem A., Vinicius

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Ufuk, Streek, Saric, Larsson, Buksa.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Icardi ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY SON 15 MAÇTA RAKİBİNE MAĞLUP OLMADI

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

ICARDI CEZALI

PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi. Icardi, Antalyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-Kırmızılılar'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Özellikle Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu'nun sınırda olması, teknik heyeti tedirgin ediyor. Diğer sınırdaki isimler ise yeniden formasına kavuşan Sergio Oliviera ile Hakim Ziyech... Cim Bom'da söz konusu oyuncular ile ilgili olarak Antalyaspor karşısında sakin ve dikkat olmaları konusunda uyarı yapıldı.