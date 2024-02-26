SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray- Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Fatih Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliği geri almak. Galatasaray-Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 18:51 Güncelleme 26 Şubat 2024, 19:53
Galatasaray- Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Fatih Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliği geri almak.

Galatasaray-Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem D., Tete, Mertens, Kerem A., Vinicius

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Ufuk, Streek, Saric, Larsson, Buksa.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştıLigin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Icardi ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepeden flaş Galatasaray sözleri!Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepeden flaş Galatasaray sözleri!
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den flaş Galatasaray sözleri!

GALATASARAY SON 15 MAÇTA RAKİBİNE MAĞLUP OLMADI

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında...Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında...
Mauro Icardi ilk kez konuştu! "Ankaragücü maçında..."

ICARDI CEZALI

PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi. Icardi, Antalyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-Kırmızılılar'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Özellikle Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu'nun sınırda olması, teknik heyeti tedirgin ediyor. Diğer sınırdaki isimler ise yeniden formasına kavuşan Sergio Oliviera ile Hakim Ziyech... Cim Bom'da söz konusu oyuncular ile ilgili olarak Antalyaspor karşısında sakin ve dikkat olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
Kocaeli BŞB
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
Galatasaray- Antalyaspor | CANLI
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Alman medyasında siyonizm sınır tanımıyor! Bild Berlinale’de İsrail karşıtı konuşmayı alkışlayan politikacıları hedef gösterdi
Başkan Erdoğan’dan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlattı: Filistin halkı onurunu koruyor
İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifalar! Seçimlere günler kala ’kurumsal’ operasyon | CHP ile diyalogda olalım diyen Bilge Yılmaz da bıraktı
SON DAKİKA