Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, son zamanlarda kötü bir grafik sergileyen Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Fırtına'da hedef, sahadan galip ayrılarak seriyi sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan.

Adana Demirspor : Magomedaliev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Mendoza, Keshmarzi, Atal, Yusuf Erdoğan, Maestro.

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE!



Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor. Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Trabzonspor'da 3 maçta 3 asist yapan Meunier'in nasıl performans göstereceği merak konusu



FIRTINA ÜSTÜN



İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK



Son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen, Orsic kadroda yer almayacak. Onuachu ve Pepe görev verilmesi halinde Adana Demirpsor'a karşı forma giyebilecek.