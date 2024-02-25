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İstanbulspor-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Avrupa Kupaları iddiasını sürdürmek. İstanbulspor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 17:58 Güncelleme 25 Şubat 2024, 18:52
İstanbulspor-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Avrupa Kupaları iddiasını sürdürmek.

İstanbulspor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz..

11'LER BELLİ OLDU

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

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8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ceza sınırında bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle İstanbulspor maçında ilk 11'de değişikliğe gidebilir.

Portekizli çalıştırıcının, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Tüpraş Stadı'nda oynayacakları derbiyi düşünerek bazı oyuncuları yedeğe çekmesi bekleniyor.

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BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu.

İstanbulspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Emre Malok olurken, AVAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.

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BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

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