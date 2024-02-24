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Fenerbahçe- Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliğe yükselmek. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 18:01 Güncelleme 24 Şubat 2024, 18:46
Fenerbahçe- Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliğe yükselmek.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Krunic, Cengiz , Mert Hakan, Tadic, Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa.

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FRED KADRODA YOK

Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maç öncesi sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Fred'in kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Fred riske edilmedi ve Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.

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VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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5 OYUNCU KART SINIRINDA

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan isimler Cengiz Ünder, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi.

Sarı Lacivertlilerde bu isimlerden biri sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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MAÇTAN ÖNCE SAKATLIK ŞOKU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Kritik mücadele öncesinde Osayi-Samuel'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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