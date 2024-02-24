Erman Toroğlu yorumladı! Kritik pozisyonda penaltı var mı?

Süper Lig'de heyecan 27.hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçtan 3-1 galip ayrılan sarı lacivertli ekip maçın sonunda penaltı kazanmıştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri…

''BEN BU POZİSYONDA PENALTI VAR MI YOK MU BİR ŞEY DİYEMEM''

Hiç kusura bakmayın benim bu pozisyonda penaltı veya değil deme şansım yok. Bu görüntü ile karar verilemez. Bu görüntünün başka görüntüsü var mı? Akşam başka kanallarda çıkar mı bilmiyorum. Ama mutlaka başka görüntüsü vardır'' diye yorumladı.