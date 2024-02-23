UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de gözler muhtemel rakiplere çevrildi. Sarı- lacivertliler, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava takımlarını geride bırakarak H Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Fenerbahçe ara transfer sezonunda kadroya katılan Krunic, Çağlar, Bonucci gibi isimler UEFA kadrosuna bildirildi. UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt, Ajax, Dinamo Zagreb, Servette, Olympiakos, Molde, Legia Varşova, Real Betis gibi önemli takımlar Perşembe günü sahaya çıktı. Play-off turunda alınan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim oldu? İşte, Play-off turunda kazanan takımlar…