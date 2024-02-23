Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Kura çekimi başladı.
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Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra Konferans Ligi kura çekimine başlandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Kura çekimi başladı.
Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra Konferans Ligi kura çekimine başlandı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Servette-Viktoria Plzen
Ajax-Aston Villa
Molde-Club Brugge
Union SG-Fenerbahçe
Dinamo Zagreb-Paok
Strum Graz-Lille
Maccabia Haifa-Fiorentina
Olympiakos- Maccabi Tel Aviv
MAÇLAR NE ZAMAN?
Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Temsilcimiz ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda oynarken rövanş maçı 14 Mart'ta Kadıköy'de olacak.
Konferans Ligi final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'nın Ayasofya Stadı'nda oynanancak.