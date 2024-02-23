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Gözler kura çekiminde: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu

Son dakika haberi! UEFA Konferans Ligi'nde grup 2'ncileri ile UEFA Avrupa Ligi'nin grup 3'üncülerinin karşı karşıya geldiği UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda maçlar sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 05:24 Güncelleme 23 Şubat 2024, 15:31
Gözler kura çekiminde: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Kura çekimi başladı.

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Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra Konferans Ligi kura çekimine başlandı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union SG-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb-Paok

Strum Graz-Lille

Maccabia Haifa-Fiorentina

Olympiakos- Maccabi Tel Aviv

MAÇLAR NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Temsilcimiz ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda oynarken rövanş maçı 14 Mart'ta Kadıköy'de olacak.

Konferans Ligi final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'nın Ayasofya Stadı'nda oynanancak.

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