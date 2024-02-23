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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Union SG- Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da başarılı bir performans sergileyerek heyecan veren bir sezon geçiriyor. Şimdi gözler, Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibine çevrildi. Play-off turundan gelen takımlar arasından biriyle eşleşecek olan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki macerasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 15:14 Güncelleme 23 Şubat 2024, 15:17
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! Union SG- Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Futbol dünyasının gözü kulağı, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerasında. Sarı-lacivertli takımın, bu önemli turnuvada son 16 turuna adım adım ilerleyişi futbol severler için heyecan verici bir süreç oluşturuyor. Fenerbahçe'nin potansiyel rakipleri ve maç tarihleri, futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki Yol Haritası
UEFA Avrupa Konferans Ligi, Avrupa futbolunun prestijli turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, bu turnuvada grup aşamasını başarıyla tamamladı ve son 16 turu için geri sayım başladı. Son 16 turu maçları, takımların Avrupa'daki başarılarını perçinleme şansı sunuyor.

Maç Tarihleri ve Format
Son 16 turu maçları, rövanşlı eleme usulü ile oynanacak. Fenerbahçe'nin rakibi, 23 Şubat 2024 tarihinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Bu kura çekimi, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğunda bir sonraki adım için belirleyici olacak.

MAÇ SONUÇLARI
Play-off turunda mücadele eden takımlar arasında dikkat çekici maçlar gerçekleşti.

Sturm Graz ile Slovan Bratislava arasındaki maç 4-1 sonuçlandı.
Union Saint-Gilloise ve Eintracht Frankfurt 2-2 berabere kaldı.
Olympiakos, Ferencvaros karşısında 1-0'lık bir galibiyet elde etti.
Molde ile Legia Varşova arasındaki çekişme 3-2 Molde lehine sonuçlandı.
Ajax ve Bodo/Glimt 2-2 ile eşitliği bozamadı.



Servette ve Ludogorets Razgrad 0-0 berabere kaldı.
Maccabi Haifa, Gent karşısında 1-0 üstünlük sağladı.
Real Betis ve Dinamo Zagreb arasında geçen maç 0-1 Dinamo Zagreb'in üstünlüğü ile sona erdi.

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