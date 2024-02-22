Sparta Prag Galatasaray EXXEN-TV8,5 CANLI İZLE 🔥⚽ 22 Şubat 2024 GS - Sparta Prag maçı full HD, şifresiz, bedava canlı yayın linki

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında heyecan dorukta! Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı taraftarının desteğiyle 3-2 kazanan Galatasaray, bu avantajı koruyarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.