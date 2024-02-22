Sparta Prag Galatasaray EXXEN-TV8,5 CANLI İZLE 🔥⚽ 22 Şubat 2024 GS - Sparta Prag maçı full HD, şifresiz, bedava canlı yayın linki

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında heyecan dorukta! Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı taraftarının desteğiyle 3-2 kazanan Galatasaray, bu avantajı koruyarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında heyecan dorukta! Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı taraftarının desteğiyle 3-2 kazanan Galatasaray, bu avantajı koruyarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!
Heyecan dolu mücadele, TV 8,5'ta yayınlanmayacak olup EXXEN platformundan canlı olarak takip edilecek.
Maçı https://www.exxen.com/tr adresinden canlı izleyebilirsinz.
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu akşam rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.