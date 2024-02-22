UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibimiz ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

Sparta Prag-Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GALATASARAY, AVRUPA'YA DEVLER LİGİ'NDEN BAŞLADI

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Kerem Demirbay ilk maçta Galatasaray'ın ilk golünü atmıştı

GRUBUNU ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray'ın turu geçmesi için yenilmemesi yeterli



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Sparta Prag'ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını ise Gary Bewswick, Adam Nunn yapacak.

Anthony Taylor bu sezon, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk Molde maçını yönetmişti. Sarı kırmızılılar o maçta Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö'nün golleriyle deplasmanda 3-2 galip gelmişti.

GALATASARAY AVRUPA'DA 316 RANDEVUDA

Sarı kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa'da 316 karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.

Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.

GALATASARAY'DA 4 EKİSK

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

SPARTA PRAG'IN EKSİKLERİ

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.

Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.