Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Son dakika yeni tarih...

Futbolseverler, iki dev kulübün mücadele edeceği bu önemli etkinliği heyecanla beklerken, Süper Kupa'nın kupa sezonunu başlatan muhteşem bir gösteri olması bekleniyor. Maçın oynanacağı stadyum ve saat bilgileri ise belli olldu.

SÜPER KUPA NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihini resmi olarak duyurdu. Süper Lig'in güçlü temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda gerçekleşecek.