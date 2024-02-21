Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Son dakika yeni tarih...

Futbolseverler, iki dev kulübün mücadele edeceği bu önemli etkinliği heyecanla beklerken, Süper Kupa'nın kupa sezonunu başlatan muhteşem bir gösteri olması bekleniyor. Maçın oynanacağı stadyum ve saat bilgileri ise belli olldu.
Futbolseverler, iki dev kulübün mücadele edeceği bu önemli etkinliği heyecanla beklerken, Süper Kupa'nın kupa sezonunu başlatan muhteşem bir gösteri olması bekleniyor. Maçın oynanacağı stadyum ve saat bilgileri ise belli olldu.
SÜPER KUPA NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihini resmi olarak duyurdu. Süper Lig'in güçlü temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda gerçekleşecek.
TFF'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasındaki müsabaka, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Futbolseverler, bu prestijli mücadeleyi izlemek için heyecanla beklerken, Süper Kupa'nın bu yılki ev sahibi Şanlıurfa olacak.
Daha önce 29 Aralık'ta planlanan müsabaka, Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Ancak TFF, yeni tarih ve yer konusunda futbolseverleri bilgilendirerek, bu önemli etkinliği Şanlıurfa'da gerçekleştireceğini duyurdu.
SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Saat 21.00'de başlayacak müsabaka, ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.