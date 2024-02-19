Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Avrupa Kupası hedefini sürdürmek.
Beşiktaş-Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.
7 İSİM DÖNÜYOR
Sakatlıklarını atlatan Rashica, Aboubakar, Svensson, Ghezzal, Salih ve Aboubakar'ın yanı sıra,, Afrika Kupası'nda dönen Masuaku bu akşam forma bekleyecek.
Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almıyor.
7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren konuk ekip Konyaspor ise küme düşme hattından çıkmanın peşinde.
Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
46. RANDEVU
Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.