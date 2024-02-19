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Beşiktaş-Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Avrupa Kupası hedefini sürdürmek. Beşiktaş-Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 18:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 19:48
Beşiktaş-Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Avrupa Kupası hedefini sürdürmek.

Beşiktaş-Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.

İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştıİki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı

7 İSİM DÖNÜYOR

Sakatlıklarını atlatan Rashica, Aboubakar, Svensson, Ghezzal, Salih ve Aboubakar'ın yanı sıra,, Afrika Kupası'nda dönen Masuaku bu akşam forma bekleyecek.

Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almıyor.

7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren konuk ekip Konyaspor ise küme düşme hattından çıkmanın peşinde.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

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