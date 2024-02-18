Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'a konuk oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp yakaladığı çıkışı sürdürmek. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Pendikspor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Pendikspor : Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.

Trabzonspor : Uğurcan, Fernandez, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Mendy, Bardhi, Trzeguet, Vişça, Enis.

ONUACHU VE PEPE KADRODA



Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Orsic maç kadrosunda yer almayacak. Afrika Kupası'ndan dönen Pepe ve Onuachu ise kadroda yer aldı.

TÜM GÖZLER MEUNIER'DE



Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında Eren Elmalı'ya attığı golün asistini yaparak dikkatleri üzerine çeken Meunier, ardından ligde Hatayspor sınavında da Trezeguet'ye gol pası vererek Trabzonspor kariyerine üst üste iki asistle başladı. 2014-15 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk lig sınavında asist yapan ilk savunmacı olan 32 yaşındaki sağ bek, bugün de Pendik karşısında asiste imza atarsa kariyerinde ilk kez art arda 3 maçta skora etki ederek rekor kıracak.

Çıktığı ilk iki maçta asist yapan Meunier, Trabzonspor'a kısa sürede alıştı

SIRA DIŞ SAHADA 3 PUANA GELDİ



Geçen hafta Atakaş Hatay'ı yenerek ligde 5 maç aradan sonra bordo-mavililer, Pendik karşısında 3 maçlık deplasman galibiyeti özlemini gidermek istiyor. Trabzonspor son 3 dış saha maçında 1 beraberlik 2 yenilgi almıştı. Karadeniz devi ligde deplasmandaki son galibiyetini 6 Ocak'ta Ankaragücü'nü 1-0 yenerek elde etti.

Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet hasretini Hatayspor karşısında noktaladı



DEPLASMANDA ÜÇÜNCÜ SIRADA



Bordo-mavili takımın, bu sezonki iç saha performansı mutlu etmedi. Papara Park'ta 12 maça çıkan, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan toplayan Fırtına, ligde 8. sırada yer aldı. Dış sahada ise 3. sıraya yerleşti. 13 deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 5 kez yenilen Trabzon, daha az puan toplasa da 3. oldu.