Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp liderliği tekrar almak.

Ankaragücü-Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...



11'LER BELLİ OLDU

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Berkan, Kerem D., Tete, Mertens, Kerem A., Icardi

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray kazanmıştı

GALATASRAAY'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK!

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Açıklanan kadroda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.

Galatasaray hafta arasında Sparta Prag'I mağlup etmişti

BARIŞ ALPER DURDURULAMIYOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

DERRİCK KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, yarınki karşılaşmada forma giyebilir.

Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.

ANTALYA ÖNCESİ SARI ALARM

Galatasaray'da, Ankaragücü maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu bugün sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada İstanbul'daki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.