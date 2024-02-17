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Serdar Dursun golle döndü! Gol atması sadece 3 dakika sürdü

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Yoğun yağış altında oynanan maçta Fenerbahçe 1-0 gerideyken oyuna giren Serdar Dursun sadece 3 dakikada gol bularak Fenerbahçe'ye golle döndü.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 20:21 Güncelleme 17 Şubat 2024, 20:21
Serdar Dursun golle döndü! Gol atması sadece 3 dakika sürdü

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Yoğun yağış altında oynanan maçta oyuncular zor anlar yaşadı.

Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

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Maçın ikinci yarısına başlarken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 3 değişiklikle başladı. Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

İşte Serdar Dursun'un gol anıİşte Serdar Dursun'un gol anı

Görünütü BEINSPORTS'TAN alınmıştır.


SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin devre arasında Karagümrük'ten transferi Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye golle döndü. Golcü isim oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atmayı başardı.

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