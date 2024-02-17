Serdar Dursun golle döndü! Gol atması sadece 3 dakika sürdü

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Yoğun yağış altında oynanan maçta oyuncular zor anlar yaşadı.
Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.
İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Maçın ikinci yarısına başlarken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 3 değişiklikle başladı. Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.
Görünütü BEINSPORTS'TAN alınmıştır.
SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin devre arasında Karagümrük'ten transferi Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye golle döndü. Golcü isim oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atmayı başardı.