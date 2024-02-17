Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak maç fazlasıyla yeniden lider olmak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Rizespor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Rizespor : Tarık Çetin ,Taha, Mosci, Emirhan, Hojer, Shelvy, Olawoyin, Benhur, Muammer, Akintola ,Minchev.

Fenerbahçe : Livakovic, Fedi Çağlar, Djiku, Jayden, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE SON DURUM



Uzun sürenin ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, liderlik için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Oynadığı 25 karşılaşmada ise Fenerbahçe rakip filelere 65 gol gönderirken kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, 26. hafta itibariyle topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kadıköy'de oynanan ilk maçı Fenerbahçe 5-0 galip tamamlamıştı



RİZESPOR'DA SON DURUM



Rizespor bu sezon aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Geride kalan 25 haftada 36 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 5. sırada bulunuyor.



Rizespor oynadığı son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.