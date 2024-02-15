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Galatasaray-Sparta Prag maçı EXXEN-TV8,5 CANLI İZLE ⚽🔥 15 Şubat 2024 GS UEFA Avrupa Ligi şifresiz, canlı veren kanallar listesi...

Galatasaray ile Sparta Prag arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İspanyol hakem Alejandro Hernadez'in yöneteceği bu kritik mücadelede, Galatasaray'ın avantajlı bir skor elde etmek için kendi sahasındaki maçı kazanma hedefi bulunuyor. İşte Galatasaray Sparta Prag maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 19:05 Güncelleme 15 Şubat 2024, 19:05
Galatasaray-Sparta Prag maçı EXXEN-TV8,5 CANLI İZLE ⚽🔥 15 Şubat 2024 GS UEFA Avrupa Ligi şifresiz, canlı veren kanallar listesi...

Galatasaray ile Sparta Prag arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu maçı bugün oynanacak. İşte GS-Sparta Prag maçı canlı yayını...

GS-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı kendi sahası olan Rams Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dolu bu mücadele, TV8,5 kanalından yayınlanmayacak.

EXXEN CANLI İZLE

Galatasaray Sparta Prag maçını canlı olarak takip etmek isteyenler EXXEN platformunu kullanarak maçı izleyebilecekler. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Maçı https://www.exxen.com/tr adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Reklamsız Exxen Spor Aylık 184 TL > 260.5 TL -
Sezonluk 220.90 TL > 217 TL x 9 -

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCCI KANALLAR LİSTESİ

Arena Sport 1 BiH HD
Arena Sport 2 Srbija HD
Arena Sport 9 Hrvatska HD
CBC Sport HD
ESPN 3 Nederland HD
EXXEN Digital Türkiye
M+ Liga de Campeones 4
MATCH! Futbol 1 HD
Megogo Futbol 5
Paramount+ USA
RMC Sport Live 5
Sport TV3 Portugal HD
SuperSport 3 Albania HD
TNT Sports 6 UK HD

GALATASARAY'IN AVRUPA KADROSU

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

20 ŞUBAT SALI

Inter - Atletico Madrid | EXXEN

PSV - Borussia Dortmund | EXXEN

21 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Porto - Arsenal | EXXEN

Napoli - Barcelona | EXXEN

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