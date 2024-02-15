Galatasaray-Sparta Prag maçı EXXEN-TV8,5 CANLI İZLE ⚽🔥 15 Şubat 2024 GS UEFA Avrupa Ligi şifresiz, canlı veren kanallar listesi...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı kendi sahası olan Rams Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dolu bu mücadele , TV8,5 kanalından yayınlanmayacak.

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Galatasaray Sparta Prag maçını canlı olarak takip etmek isteyenler EXXEN platformunu kullanarak maçı izleyebilecekler. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Maçı https://www.exxen.com/tr adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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