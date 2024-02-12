Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor sahasında Fatih Hatayspor ile karşılaşıyor.Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Fırtına maçı kazanıp Avrupa Kupaları iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor-Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Matondo, Dele Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil Dervişoğlu. Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i belli oldu TRABZONSPOR LİGDE ÇIKIŞ ARIYOR Maç öncesi 37 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, Hatayspor'u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavililer bu sezon oynadıkları 24 karşılaşmada 11 galibiyet 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldılar. Rakip fileleri 38 kez sarsan Karadeniz temsilcisi, kalelerinde ise 33 gole engel olamadı.

Trabzonspor ligde Avrupa hedefini sürdüyor TOPLAM 15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.