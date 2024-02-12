Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kayserispor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Jeanvier, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert, Zainutdinov, Necip, Worrall, Onur, Amartey, Gedson, Muci, Cenk, Muleka, Semih

BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM MAÇ KADROSUNDA YOK

Siyah-beyazlı ekibin transferin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi ve Al-Musrati, Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Öte yandan uyluk iç adale grubunda ağrı hisseden Rashica, ve sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Ghezzal, sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Tayfur Bingöl ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Aboubakar, Svensson ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosuna dahil edilmedi.