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Fenerbahçe- Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Haftaya lider giren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef; Galatasaray'ın da kazandığı hafta hata yapmamak ve sahadan 3 puan ile ayrılıp liderliğini devam ettirmek. Konuk ekip ise Kadıköy'den puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe Alanyaspor maçını Takvim'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 18:01 Güncelleme 11 Şubat 2024, 19:15

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Haftaya lider giren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; Galatasaray'ın da kazandığı hafta hata yapmamak ve sahadan 3 puan ile ayrılıp liderliğini devam ettirmek. Konuk ekip ise Kadıköy'den puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

Fenerbahçe Alanyaspor maçını Takvim'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar,Ferdi, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Alanyaspor : Ertuğrul, Hadergjnonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Augusto, Oğuz, Sisto, Carlos Eduardo.


FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken maç eksiğiyle Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

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BECAO SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

Brezilyalı oyuncu forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

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FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

▶️ FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti.

Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

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DZEKO 5 MAÇTIR SESSİZ

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

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