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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! İşte Kartal'ın yeni 10 numarası

Beşiktaş, Ernest Muci transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Muci'yi taşıyan uçak, bugün saat 16.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:11 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:24
Beşiktaş transferi KAP’a bildirdi! İşte Kartal’ın yeni 10 numarası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Muci paylaşımıBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Muci paylaşımı

BUGÜN GELİYOR

Ernest Muci'yi taşıyan uçağın bugün saat 16.15'te Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminaline iniş yapacak.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

34 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Muci bu sezon 34 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.

Siyah beyazlılar, Arnavut 10 numaranın transferini sosyal medya hesabından yaptığı bu video paylaşımla da duyurdu.

Ernest Muci'den Kartal pençesi pozuErnest Muci'den Kartal pençesi pozu

ERNEST MUCİ KİMDİR?

Beşiktaş'ın transferin son günü gündemine gelen Ernest Muci, Polonya ekibi Legia Varşova'da forma giymektedir.

19 Mart 2001 tarihinde Arnavutluk'da dünyaya gelen oyuncu bu sezon ligde 19 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Futbol kariyerine FK Dinamo U17 takımında başlayan genç oyuncu önce KF Tirana U19 takımına ardından ise Tirana'nın A takımına yükselme başarısı gösterdi.

Tiran'dan 2020-21 sezonunda Legia Varşova takımına 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde de forma giyen oyuncu 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist yaptı.

Arnavutluk Milli takımıyla ilk maçına 15 Kasım 2021 tarihinde çıkan Muci, 7 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

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