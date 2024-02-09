Al-Musrati transferinde flaş gelişme! Beşiktaş resmen açıkladı

Ara transfer döneminin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, Ernest Muci'nin yanı sıra Al-Musrati transferini de bitirdi.



Portekiz basınından A Bola, Al-Musrati transferinin mali detaylarını açıkladı.



Habere göre Beşiktaş, Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yıldız orta saha bugün İstanbul'da olacak

BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADILAR

Haberde Al-Musrati'nin zorunlu satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğu belirtildi.

Öte yandan başarılı futbolcunun sözleşmesinde performansa bağlı 3 milyon euroluk bonusu olduğu vurgulandı.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Al-Musrati, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş Musrati transferi için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır."

Dört sezondur Braga forması giyen Libyalı futbolcu bu takımda toplamda 151 maça çıkarken 15 gol attı.

Al Musrati bu sezon ise 20 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.