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Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; Ankara deplasmanında kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Ev sahibi ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Gençlerbirliği Trabzonspor maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 16:25 Güncelleme 08 Şubat 2024, 17:18
Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Kupanın favorilerinden Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; Ankara deplasmanında kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Ev sahibi ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Gençlerbirliği :

Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

5 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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FIRTINA BU TURA NASIL GELDİ?

Kupaya 4. turdan başlayan Trabzonspor ise sırasıyla Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK'yi eleyerek son 16 turuna çıktı.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

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Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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GENÇLER KAYSERİ'Yİ ELEDİ

Trabzonspor karşısında ev sahibi avantajına sahip Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil oldu.

Başkent ekibi, sırasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ve Trendyol Süper Lig temsilcisi Mondihome Kayserispor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Türk futbolunun 100 yılık kulüpleri arasında yer alan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi. Kupayı 1987 ve 2001 yıllarında müzesine götüren başkent ekibi; 2003, 2004 ve 2008 yıllarında ise finalde kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon play-off mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 32 puanla 8. sırada yer alıyor.

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