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Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul'da

Galatasaray, Hannover’in sol beki Derrick Köhn ve kulübü ile anlaştı. Cimbom’un yeni transferi bugün öğlen 12’de İstanbul’a gelecek. Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 07:24 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:40
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da

Aslan'da sol bek transferi mutlu sonla bitti.

Savunmanın solu için birçok yıldız isimle görüşen ancak sonuç alamayan Cimbom, en son Alman ekibi Hannover'de forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn için çalışmalar yürüttü ve transferi sonuçlandırdı.

Köhn'ün Türk menajeri Ersin Akan, Galatasaray ile somut görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün İstanbul'a gelmişti.

Akan, Galatasaray'ın Bandırmaspor ile oynadığı kupa maçını tribünden takip etmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncunun bonservisi için 3.2 milyon Euro vereceği, anlaşmada 350 bin Euro'luk bonus maddesinin de olduğu öğrenildi.

Derrick Köhn bugün öğlen 12.00'de İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

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