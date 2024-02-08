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Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn İstanbul'a geldi

Galatasaray, Hannover’in sol beki Derrick Köhn ve kulübü ile anlaştı. Cimbom’un yeni transferi İstanbul'a da geldi. Genç sol bek Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 07:24 Güncelleme 08 Şubat 2024, 11:56
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn İstanbul’a geldi

Aslan'da sol bek transferi mutlu sonla bitti.

Savunmanın solu için birçok yıldız isimle görüşen ancak sonuç alamayan Cimbom, en son Alman ekibi Hannover'de forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn için çalışmalar yürüttü ve transferi sonuçlandırdı.

Galatasaray'ın yeni transferi Derrıck Köhn İstanbul'da

Köhn'ün Türk menajeri Ersin Akan, Galatasaray ile somut görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün İstanbul'a gelmişti.

Akan, Galatasaray'ın Bandırmaspor ile oynadığı kupa maçını tribünden takip etmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncunun bonservisi için 3.2 milyon Euro vereceği, anlaşmada 350 bin Euro'luk bonus maddesinin de olduğu öğrenildi.

Derrick Köhn de İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

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