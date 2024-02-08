Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Kupanın favorilerinden Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef; Antalya deplasmanında kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Ev sahibi ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Antalyaspor Beşiktaş maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Antalyaspor : Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kałuziński, Bytyqi, Veysel.

Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Cenk Tosun, Rebic, Semih.

GHEZZAL'IN YERİNE CENK TOSUN

Maça ilk 11'de başlayacak Ghezzal ısınma esnasında ağrı hissettiği için yerine Cenk Tosun forma giyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM EKSİK



Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU



Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Beşiktaş'ta bu maçta da tüm gözler Semih Kılıçsoy'da olacak

Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.