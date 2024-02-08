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Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef; Antalya deplasmanında kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Ev sahibi ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 19:36 Güncelleme 08 Şubat 2024, 20:39
Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Kupanın favorilerinden Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef; Antalya deplasmanında kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Ev sahibi ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Antalyaspor Beşiktaş maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Antalyaspor : Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kałuziński, Bytyqi, Veysel.

Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Cenk Tosun, Rebic, Semih.

GHEZZAL'IN YERİNE CENK TOSUN

Maça ilk 11'de başlayacak Ghezzal ısınma esnasında ağrı hissettiği için yerine Cenk Tosun forma giyecek.

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BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

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İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

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Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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