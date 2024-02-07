Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

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Sivas'ta oynanan mücadelede iki takım da çeyrek finale yükselebilmek için ter döküyor.