Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Sivas'ta oynanan mücadelede iki takım da çeyrek finale yükselebilmek için ter döküyor.
EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor maçını A Spor ve Takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Nikolic, Burak, Mehmet Albayrak, Caner, Camara, Emre Gökay, Erdem Güleç, Kerem Atakan, Charisis, N'Jie, Koita
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Metehan, Kahraman, Yasir, Soner, Boateng, Prip, Yunus, Moreno, Ethemi.