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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Sivasspor - Konyaspor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında EMS Yapı Sivasspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Konyaspor maçını A Spor ve Takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 15:00 Güncelleme 07 Şubat 2024, 15:03
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı! Sivasspor - Konyaspor CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Sivas'ta oynanan mücadelede iki takım da çeyrek finale yükselebilmek için ter döküyor.



EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor maçını A Spor ve Takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

EMS YAPI SİVASSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Burak, Mehmet Albayrak, Caner, Camara, Emre Gökay, Erdem Güleç, Kerem Atakan, Charisis, N'Jie, Koita

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Metehan, Kahraman, Yasir, Soner, Boateng, Prip, Yunus, Moreno, Ethemi.


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