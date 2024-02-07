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Gaziantep FK-Fenerbahçe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 19:48 Güncelleme 07 Şubat 2024, 20:35
Gaziantep FK-Fenerbahçe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK. Sarı Lacivertlilerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak. Konuk ekip ise kupada sürprize imza atmak için sahada.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Gaziantep FK : Nita, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Sorescu, Maxim, Dragus.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

Süper Lig'de Gaziantep'te oynanan maçı Fenerbahçe kazanmıştıSüper Lig'de Gaziantep'te oynanan maçı Fenerbahçe kazanmıştı


VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının Var hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev alacak. Mücadelenin orta hakemi Burak Şeker olurken yardımcılıklarını ise Furak Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. 23 kişilik kamp kadrosu ise şu şekilde;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.

Fred Fenerbahçe'nin en önemli eksiğiFred Fenerbahçe'nin en önemli eksiği

3 EKSİK VAR

Tedavisi süren Fred'in yanı sıra çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Becao forma giyemeyecek. Osayi-Samuel ise Afrika Kupası için milli takımda.

Kupaya 3. turdan dahil olan Gaziantep FK, sırasıyla Efeler 09, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Kalyon Stadyumu'nda 7 Şubat saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

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