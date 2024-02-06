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Ziraat Türkiye Kupası: Ankaragücü - 24 Erzincan | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü sahasında alt lig takımlarından 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Kazanan takımın adını çeyrek finale yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:23 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:25
Ziraat Türkiye Kupası: Ankaragücü - 24 Erzincan | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü sahasında alt lig takımlarından 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.

Kazanan takımın adını çeyrek finale yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Ankaragücü : Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Hanousek, Tolga, Saponara, Pedrinho, Renaldo, Tasos, Macheda.

Erzincanspor : Erdi, Gökhan, Kamil, Gençer, Yusuf Onur, Enes, Özkan, Çınar, Hasan, Adem, Muhammed.

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SON 16 TURUNA NASIL GELDİLER?

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1 ve 5. turda ise Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçti.

Organizasyonun sürpriz takımlarından Anagold 24 Erzincanspor ise 5. turda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Yukatel Adana Demirspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

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SON 16 TURU PROGRAMI

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU

7 Şubat Çarşamba:

14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK

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