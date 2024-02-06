Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor.

A Spor'un ekranlara getirdiği maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Karagümrük : Sirigu, Biraschi, Rohden, Emir, Ceccherini, Nazım, Can, Kourbelis, Paoletti, Teklic, Lasagna.

Samsunspor : Szumski, Bola, Yunus Emre, van Drongelen, Haluk Mustafa, Schindler, Soner, Osman, Muhammed, Landry, Mouandilmadji.

SON 16 TURU PROGRAMI

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN



17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY



20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU



7 Şubat Çarşamba:



14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN



17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK



20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER



8 Şubat Perşembe:



17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE



20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK