Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor.
A Spor'un ekranlara getirdiği maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Karagümrük : Sirigu, Biraschi, Rohden, Emir, Ceccherini, Nazım, Can, Kourbelis, Paoletti, Teklic, Lasagna.
Samsunspor : Szumski, Bola, Yunus Emre, van Drongelen, Haluk Mustafa, Schindler, Soner, Osman, Muhammed, Landry, Mouandilmadji.
SON 16 TURU PROGRAMI
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU
7 Şubat Çarşamba:
14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN
17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK