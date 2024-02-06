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Karagümrük - Samsunspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor. A Spor'un ekranlara getirdiği maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 14:25 Güncelleme 06 Şubat 2024, 14:30
Karagümrük - Samsunspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor.

A Spor'un ekranlara getirdiği maçı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Karagümrük : Sirigu, Biraschi, Rohden, Emir, Ceccherini, Nazım, Can, Kourbelis, Paoletti, Teklic, Lasagna.

Samsunspor : Szumski, Bola, Yunus Emre, van Drongelen, Haluk Mustafa, Schindler, Soner, Osman, Muhammed, Landry, Mouandilmadji.

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

SON 16 TURU PROGRAMI

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU

7 Şubat Çarşamba:

14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK

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