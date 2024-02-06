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Galatasaray- Bandırmaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi alt lig ekiplerinden Bandırmaspor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak. Konuk ekip ise kupada yılın sürprizine imza atmak için sahada. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Galatasaray - Bandırmaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 19:38 Güncelleme 06 Şubat 2024, 20:47
Galatasaray- Bandırmaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir diğer hedefi Ziraat Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi alt lig ekiplerinden Bandırmaspor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak ve hedefinden sapmamak. Konuk ekip ise kupada yılın sürprizine imza atmak için sahada.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Galatasaray - Bandırmaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.

Bandırmaspor :

BU TURA NASIL GELDİLER?

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.

▶️ Galatasaray - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE



Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray - Ümraniyespor maçında gol atan Halil Dervişoğlu'nun sevinciGalatasaray - Ümraniyespor maçında gol atan Halil Dervişoğlu'nun sevinci

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

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VINICIUS GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos ViniciusGalatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, maçta görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

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