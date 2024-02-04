Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzağında kalan iki dev, 3.'lük için kıyasıya bir rekabet içinde. Bu doğrultuda hem Beşiktaş hem Trabzonspor'da tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılmak.

Beşiktaş Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş : Mert, Svensson, Necip, Zainutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.



BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK



Her iki takım da kazanarak hem moral bulmak isterken, Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ta 7 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Omar Colley kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da bu akşamki maçta görev yapamayacak.

TRABZONSPOR'DA DA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da Orsic, Hüseyin Türkmen, Benkovic, Pepe ve Onuachu kadroda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trezequet ise oynayabilecek. İki ekip de kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor.

5 YILDIZ SINIRDA



Beşiktaş'ta 5 futbolcu Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

GALİBİYETE HASRET



Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Bordo-mavili takımı son olarak 2020-21 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.