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Antalyaspor-Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Sarı lacivertlilerde hedef; Galatasaray'ın kazandığı hafta hata yapmayarak sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliğini sürdürmek. Ev sahibi ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde. Antalyaspor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 18:00 Güncelleme 03 Şubat 2024, 19:00
Antalyaspor-Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; Galatasaray'ın kazandığı hafta hata yapmayarak sahadan 3 puan ile ayrılmak ve liderliğini sürdürmek. Ev sahibi ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

Antalyaspor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Antalyaspor : Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Bytyqi, Veysel.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Cengiz, Tadic, Szymanski, Dzeko.


SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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DJIKU VE BATSHUAYI KART SINIRINDA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve son lig maçına 11'de başlayan Alexander Djiku ile Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Alanyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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İSMAİL KARTAL İLE SERGEN YALÇIN, 6. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Yalçın ise Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş takımlarında iken rakip oldu. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

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