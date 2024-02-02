;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samsunspor-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak hem liderliğe yükselmek hem de Fenerbahçe'yi baskı altına almak. Samsunspor Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 18:53 Güncelleme 02 Şubat 2024, 19:52
Samsunspor-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak hem liderliğe yükselmek hem de Fenerbahçe'yi baskı altına almak.

Samsunspor Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Samsunspor : Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.


GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

Galatasarayda Bakambu ve Boeyun yeri doldu! TFFye bildirildiGalatasarayda Bakambu ve Boeyun yeri doldu! TFFye bildirildi
Galatasaray'da Bakambu ve Boey'un yeri doldu! TFF'ye bildirildi

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 23 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

İşte Galatasarayın yeni sol beki! Guardiolanın gözdesi geliyorİşte Galatasarayın yeni sol beki! Guardiolanın gözdesi geliyor
İşte Galatasaray'ın yeni sol beki! Guardiola'nın gözdesi geliyor

DAVINSON SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU SINIRDA

Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, sarı kart görmesi durumunda 25. haftada evinde oynayacakları Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak. Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

ASpor CANLI YAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da STK’larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Son mesaj Türkçe | Dragon kapsülü nereye inecek?
Samsunspor-Galatasaray | CANLI
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Usta Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Hep yerli durdu... Filistin davasının sesi oldu
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni detay! Şüphelilerden biri Atatürk Havalimanı’na bombalı saldırı düzenleyenlerle bağlantılı çıktı
Murat Kurum’un Emekçileri ezdirmeyeceğiz sözü panikletti! İmamoğlu’ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı
Ramazan Pişkin cinayetinde yeni gelişme | Katil Erkan Baykut tutuklandı! Skandal savunma...
CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı
EMEKLİLER DİKKAT! Yeni maaşlar için ipucu geldi! 11.68 puanlık refah payıyla artmıştı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet’e bakın yeni maaşı anlayın
Öfkeli çiftçiler Avrupa’yı yakıyor! AB liderleri Ukrayna için toplanırken sokaklar yangın yerine döndü: ‘Brüksel bürokrasisi’ tavizler verecek mi?
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
SON DAKİKA