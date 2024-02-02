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Galatasaray'da Bakambu gitti Sambacı geldi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Bakambu ile yollar ayrılırken, golcü futbolcunun yeri hemen doldu. Aslan, Brezilyalı golcü ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 14:42 Güncelleme 02 Şubat 2024, 14:48
Galatasaray’da Bakambu gitti Sambacı geldi!

Devre arası transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

BAKAMBU LA LİGA'DA

Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan sağ bek ve sol bek mevkileri için arayışlarını sürdürürken, Bakambu'nun ayrılığının ardından forvet pozisyonuna da takviye yapmak için girişimlere başladı.

Bir süredir Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bakambu, dün akşam saatlerinde LaLiga ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu.

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli golcü, 5 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin yolunu tuttu.

YERİ DOLUYOR

Galatasaray, Bakambu'nun yerini Fulham'ın Brezilyalı santrforu Carlos Vinicius ile doldurmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibiyle bu sezon 13 maçta görev alan ve bu maçların sadece 2'sine 11'de başlayan Brezilyalı golcü için Fulham, 2.5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı ekip kiralama seçeneği ile anlaşmaya vardı.

6 MİLYON EURO

İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Vinicius kariyerinde Caldense, Real Sport Clube, Rio Ave, Napoli, Monaco, Benfica, PSV Eindhoven, Tottenham ve Fulham formalarını giydi.

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