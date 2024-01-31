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TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar!

TFF 2. Lig'de 23. hafta mücadeleleri bugün oynandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 16:45 Güncelleme 31 Ocak 2024, 16:45
TFF 2. Lig’de toplu sonuçlar!

TFF 2. Lig'de 23. hafta mücadeleleri bugün oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

BEYAZ GRUP

Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2
Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2
Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0
Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2
1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0

KIRMIZI GRUP

Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2
Isparta 32-Sarıyer: 1-0
Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1
İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

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