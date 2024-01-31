TFF 2. Lig'de haftanın programı belli oldu. Kırmızı Grup'ta maçlar 3 Şubat Cumartesi, Beyaz Grup'ta ise 4 Şubat Pazar günü oynanacak.
BEYAZ GRUP
4 Şubat Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)
14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)
KIRMIZI GRUP
3 Şubat Cumartesi:
14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
4 Şubat Pazar:
14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)
14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)
14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)