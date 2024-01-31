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TFF 2. Lig'de haftanın programı

TFF 2. Lig'de haftanın programı belli oldu. Kırmızı Grup'ta maçlar 3 Şubat Cumartesi, Beyaz Grup'ta ise 4 Şubat Pazar günü oynanacak. İşte fikstür...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 17:20 Güncelleme 31 Ocak 2024, 17:20
TFF 2. Lig’de haftanın programı

TFF 2. Lig'de haftanın programı belli oldu. Kırmızı Grup'ta maçlar 3 Şubat Cumartesi, Beyaz Grup'ta ise 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

BEYAZ GRUP

4 Şubat Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)

14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)

14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)

KIRMIZI GRUP

3 Şubat Cumartesi:

14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

4 Şubat Pazar:

14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)

14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)

14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

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