SON DAKİKA

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Galatasaray'da Angelino'nun yeni adresi resmen belli oldu!

Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Angelino, İtalyan devi Roma'ya resmen transfer oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:30 Güncelleme 30 Ocak 2024, 18:30
Galatasaray’da Angelino’nun yeni adresi resmen belli oldu!

Son dakika haberleri... Angelino, sezon başında Leipzig'den Galatasaray'a transfer oldu. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı veremedi. Bu gelişmeler ardından İspanyol bekin Cimbom'dan ayrılacağı konuşuluyordu.


YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Angelino'nun yeni adresi Roma oldu. Tecrübeli sol bek İtalyan ekibinde sezon sonuna kadar mücadele edecek.
Yıldız oyuncu bu takımda 69 numaralı formayı giyecek.


G.SARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Transferin resmen açıklanması sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı

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