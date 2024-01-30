SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Angelino, sezon başında Leipzig'den Galatasaray'a transfer oldu. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı veremedi. Bu gelişmeler ardından İspanyol bekin Cimbom'dan ayrılacağı konuşuluyordu.



YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Angelino'nun yeni adresi Roma oldu. Tecrübeli sol bek İtalyan ekibinde sezon sonuna kadar mücadele edecek.

Yıldız oyuncu bu takımda 69 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️



Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/rLws3erAld — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2024

Transferin resmen açıklanması sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı