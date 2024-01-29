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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Trabzonspor-Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 19:03 Güncelleme 29 Ocak 2024, 20:00
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Trabzonspor-Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak.


Trabzonspor-Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan Utku, Yasin, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Da Costa.

TRABZON'DA TAM 9 EKSİK

Afrika Kupası'nda olan Onuachu, Pepe ve Trezeguet'nin yanı sıra Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok kadro dışı, Denswil, Benkovic, Hüseyin Türkmen ve Orsic sakat. Trabzonspor'da bu akşamki mücadele öncesi eksik sayısı 9. Abdullah Avcı'nın, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yine rotasyona gitmesi zor gözüküyor.

Trabzonspor Paul Onuachudan istediği haberi alamadıTrabzonspor Paul Onuachudan istediği haberi alamadı
Trabzonspor Paul Onuachu'dan istediği haberi alamadı

ONUACHU DERBİDE DE YOK

Afrika Kupası başladıktan sonra Nijeryla Milli Takımı'na çağrılan Paul Onuachu, ülkesiyle devam ediyor. Nijerya, son 16 turunda Kamerun'u 2-0'lık skorla eledi. Böylelikle Onuachu'nun 4 Şubat'taki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşti. Pepeli Fildişi Sahilleri ise bu gece TSİ 23.00'te Senegal ile kozlarını paylaşacak.

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Fırtına'da zorlu rotasyon! Sakat oyuncuların fazlalığı Abdullah Avcı'yı zorluyor

TARAFTARIN İLGİSİ ÇOK AZ

Galatasaray'ın ardından Çaykur Rizespor'a da yenilen Trabzonspor'da, Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen taraftarların Kasımpaşa mücadelesine ilgisi oldukça az. Kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı 17 bin civarında. Bu akşam Papara Park'ta tribünlerin yarısından fazlasının boş olması bekleniyor.

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