Galatasaray- Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe'nin kazandığı hafta hata yapmamak ve yeniden puanları eşitlemek. Konuk ekip ise zorlu deplasmanda sezonun sürprizine imza atmanın peşinde.

Galatasaray - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Gaziantep FK : Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.



GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK 10. RANDEVUDA



Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 7 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

SON 10 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 22 müsabakada kalesinde 13 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.