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Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini açıkladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı. Çağlar Söyüncü 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 13:21 Güncelleme 29 Ocak 2024, 13:38
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini açıkladı

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini açıkladı!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
"Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek."

İLK SÖZLERİ
Çağlar Söyüncü imzanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım"

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