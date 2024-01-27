Las Palmas - Real Madrid maçı S SPORT PLUS CANLI İZLE! Arda Güler kadroda mı? 27 Ocak 2024 Las Palmas-Real Madrid canlı...

Türkiye'de futbolseverler, Arda Güler'in performansını ve geleceğini görmek için Las Palmas - Real Madrid maçını sabırsızlıkla bekliyor. Google'da yapılan aramalar arasında "Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda?" ve "Arda Güler oynayacak mı?" soruları ön planda.
LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Las Palmas - Real Madrid maçı, La Liga'nın 22. haftasında 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı saat 18:15'te oynanacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
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ARDA GÜLER MAÇTA YER ALACAK MI?
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, son iki haftada sahaya adım atamamasının ardından gözler, Las Palmas ile oynanacak La Liga maçına çevrildi.