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Las Palmas - Real Madrid maçı S SPORT PLUS CANLI İZLE! Arda Güler kadroda mı? 27 Ocak 2024 Las Palmas-Real Madrid canlı...

Las Palmas - Real Madrid maçı için araştırmalar hızlandı. Özellikle Arda Güler'in performansı merakla beklenirken, son haftalarda forma şansı bulamayan ancak takım içindeki beklentileri karşılayan oyuncu, bu maçta sahaya çıkacak mı sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın canlı yayını ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 18:17 Güncelleme 27 Ocak 2024, 18:21
Las Palmas - Real Madrid maçı S SPORT PLUS CANLI İZLE! Arda Güler kadroda mı? 27 Ocak 2024 Las Palmas-Real Madrid canlı...

Türkiye'de futbolseverler, Arda Güler'in performansını ve geleceğini görmek için Las Palmas - Real Madrid maçını sabırsızlıkla bekliyor. Google'da yapılan aramalar arasında "Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda?" ve "Arda Güler oynayacak mı?" soruları ön planda.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Las Palmas - Real Madrid maçı, La Liga'nın 22. haftasında 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı saat 18:15'te oynanacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ARDA GÜLER MAÇTA YER ALACAK MI?

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, son iki haftada sahaya adım atamamasının ardından gözler, Las Palmas ile oynanacak La Liga maçına çevrildi.

Arda Güler'in sahada olup olmayacağı ise maç saatindeki belirsizlikleri ortadan kaldıracak. Real Madrid taraftarları ve futbolseverler, Arda Güler'in performansını ve geleceğini merakla bekliyor.

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