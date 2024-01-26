Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’yü resmen duyurdu! İmza atmak için bu gece İstanbul’a geliyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Defans bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen F.Bahçe, bir süredir Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşüyordu.
Milli stoperle anlaşma sağlayan F.Bahçeli kurmaylar, Madrid temsilcisinin de inadını kırdı. Avrupa'dan birkaç talibi olan 27 yaşındaki stoper, bu süreçte sadece Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulübüne iletti.
BU GECE GELİYOR
Son edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki yıldız isim bu gece 02.30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2024
2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/RWE5VUdL7W
RESMEN AÇIKLANDI!
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.