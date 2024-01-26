Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’yü resmen duyurdu! İmza atmak için bu gece İstanbul’a geliyor

BU GECE GELİYOR

Son edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki yıldız isim bu gece 02.30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Bilgilendirme



2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.



Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/RWE5VUdL7W — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2024

RESMEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.